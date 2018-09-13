78-летний пугачевец пытался убить председателя гаражного кооператива из-за членских взносов

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Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, 5 сентября утром пенсионер, проезжая на своем легковом автомобиле по территории одного из гаражных кооперативов Пугачева, умышленно совершил наезд на 58-летнего председателя организации. После этого он вышел из машины и несколько раз ударил свою жертву молотком по голове и телу. Убийству помешал владелец одного из гаражей, который пресек действия злоумышленника и вызвал "скорую помощь". Потерпевшего госпитализировали. У него диагностировали закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга, перелом правойплечевой кости.По версии следствия, причиной покушения послужил конфликт, вызванный спорами о размере членских взносов, подлежащих внесению в фонд гаражного кооператива.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебныхэкспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему.Фото http://chaiknet.ru