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78-летний пугачевец пытался убить председателя гаражного кооператива из-за членских взносов

Новости / ЧП
78-летний пугачевец пытался убить председателя гаражного кооператива из-за членских взносов


Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, 5 сентября утром пенсионер, проезжая на своем легковом автомобиле по территории одного из гаражных кооперативов Пугачева, умышленно совершил наезд на 58-летнего председателя организации. После этого он вышел из машины и несколько раз ударил свою жертву молотком по голове и телу. Убийству помешал владелец одного из гаражей, который пресек действия злоумышленника и вызвал "скорую помощь". Потерпевшего госпитализировали. У него диагностировали закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга, перелом правой
плечевой кости.

По версии следствия, причиной покушения послужил конфликт, вызванный спорами о размере членских взносов, подлежащих внесению в фонд гаражного кооператива.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных
экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему.

Фото http://chaiknet.ru