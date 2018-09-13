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Любителей охоты приглашают принять участие в фотоконкурсе

Новости
Любителей охоты приглашают принять участие в фотоконкурсе


На снимках могут быть как трофеи, так и сопутствующие охотнику атрибуты.

17 сентября в Саратове при поддержке регионального комитета охотничьего хозяйства стартует фотоконкурс «Атмосфера охоты – через фото». Как сообщает пресс-служба комитета, темами конкурсных фотографий станут фотозарисовки с летне-осеннего охотничьего сезона на пернатую дичь.

Конкурс будет проводиться по двум номинациям. В первую попадут кадры добытых трофеев, во вторую - всего того, что окружает на охоте и придает особую «атмосферу» – фотографии охотничьих собак, приготовление еды на костре, разбитие «полевого стана», оружие и так далее. Кроме этого, в данную категорию будут размещены пейзажные фотографии «вечерок» и «утрянок» сезона 2018 года.

Конкурс будет проводиться в течение месяца, последний день приема фоторабот – 17 октября. Один автор сможет прислать до 3 фотографий в каждую из номинаций. Фотографии принимаются на электронную почту konkurs@sarhunter.ru, в одном письме – одно фото с обязательным указанием контактных данных отправителя и места съемок.

Фотографии будут размещены на форуме клуба охотников «Сархантер», а также социальных сетях Вконтакте и инстаграм. Победители будут определены «лайками» пользователей.

Авторы лучших снимков будут награждены призами, среди которых ящик патронов, манок, тактический фонарь, нож. Кроме этого, самые «атмосферные» фотографии конкурса украсят страницы «Охотничьего календаря 2019 года».

Фото http://www.smolnews.ru