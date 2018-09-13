Саратовцев призывают не разрушать элементы благоустройства на улицах города

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В тексте обращения отмечается, что в городе продолжается подготовка к масштабным празднованиям, которые пройдут в ближайшие выходные. В преддверие Дня города украшены основные магистрали и пешеходные зоны. Набирает обороты ярнбомбинг – вязаное «граффити». На ул. Волжская установлены разноцветные лавочки, сделанные из паллет. На них желающие могут отдохнуть и сфотографироваться.В мэрии сетуют, что часть паллет с ул. Волжская была украдена. В связи с этим горожан призывают бережно относиться к конструкциям, не ломать их и не забирать для личного пользования, так как в результате действий вандалов, прежде всего, страдают другие гости и жители города, желающие принять участие в празднике.Фото http://gm5sar.ucoz.ru