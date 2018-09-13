В течение двух недель можно будет бесплатно провозить животных в электричках

просмотров: 94

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в рамках акций, которая пройдет с 15 по 30 сентября, в пригородных поездах Саратовского региона можно будет бесплатно провезти животных.Коллектив АО «Саратовская ППК» призывает граждан не оставлять животных в дачных массивах. Если по каким-либо причинам люди приходят к решению расстаться со своими питомцами, сотрудники компании предлагают сделать это гуманно: передать в «добрые руки» или в приют.- Порядок перевозки мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в поездах пригородного сообщения осуществляется в соответствии с «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте», утвержденных Приказом Минтранса России № 473 от 19.12.2013. Перевозка в поездах пригородного сообщения мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц осуществляется без предъявления ветеринарных документов, - пояснили в пригородной пассажирской компании.