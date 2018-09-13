Юрий Лужков получил за свою новую книгу литературную премию «Terra Incognita»

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В рамках 31-й Московской международной книжной выставке-ярмарки вручали ежегодную литературную премию «Terra Incognita», и сборник рассказов Лужкова стал лауреатом в номинации «Душа и разум».Комментируя завершение работы над книгой, Юрий Лужков говорил о том, что его сборник рассказов, по сути, о каждом из нас. Эти житейские истории написаны живым, интересным, легким для восприятия языком. Как отмечал автор, книга «И звезды смотрят вниз» поможет понять читателям, что в непростой жизни всегда есть возможность вспомнить о добре, с улыбкой встретить сложности. Чем больше людей станут придерживаться этой простой житейской философии, тем легче станет наша жизнь, — выразил убежденность Юрий Лужков.В этом году на книжной выставке главной темой является детская литература, и журналисты писали о том, что житейские рассказы Юрия Лужкова идеально подходят этой теме. Они наполнены добром и радостью, в них воспеваются красота и правда, тогда как пороки человека и общества — порицаются.Премия «Terra Incognita» в других номинациях была вручена писателю и общественнику С.Шаргунову, президенту ТД «Библио-Глобус» Б.Есенькину, документалисту, журналисту, писателю И.Прокопенко, писателю и музыкальному критику А.Кушниру, хранительнице творческого наследия В.С.Пикуля А.Пикуль, главреду издательства «Кучково поле» О.Сухаревой и директору музея Архитектуры им. Щусева Е.Лихачевой.