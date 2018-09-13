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Юрий Лужков получил за свою новую книгу литературную премию «Terra Incognita»

Новости
Юрий Лужков получил за свою новую книгу литературную премию «Terra Incognita»

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не так давно выпустил новую книгу, получившую название «И звезды смотрят вниз».

В рамках 31-й Московской международной книжной выставке-ярмарки вручали ежегодную литературную премию «Terra Incognita», и сборник рассказов Лужкова стал лауреатом в номинации «Душа и разум».

Комментируя завершение работы над книгой, Юрий Лужков говорил о том, что его сборник рассказов, по сути, о каждом из нас. Эти житейские истории написаны живым, интересным, легким для восприятия языком. Как отмечал автор, книга «И звезды смотрят вниз» поможет понять читателям, что в непростой жизни всегда есть возможность вспомнить о добре, с улыбкой встретить сложности. Чем больше людей станут придерживаться этой простой житейской философии, тем легче станет наша жизнь, — выразил убежденность Юрий Лужков.

В этом году на книжной выставке главной темой является детская литература, и журналисты писали о том, что житейские рассказы Юрия Лужкова идеально подходят этой теме. Они наполнены добром и радостью, в них воспеваются красота и правда, тогда как пороки человека и общества — порицаются.

Премия «Terra Incognita» в других номинациях была вручена писателю и общественнику С.Шаргунову, президенту ТД «Библио-Глобус» Б.Есенькину, документалисту, журналисту, писателю И.Прокопенко, писателю и музыкальному критику А.Кушниру, хранительнице творческого наследия В.С.Пикуля А.Пикуль, главреду издательства «Кучково поле» О.Сухаревой и директору музея Архитектуры им. Щусева Е.Лихачевой.