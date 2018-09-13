На Заречной из-за пожара в подвале пятиэтажки эвакуировали сорок жильцов
В 13.14 на пульт "01" стали поступать звонки о задымлении в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Заречной.
К месту немедленно выехали 4 пожарных расчета, 17 человек личного состава.Очаг пожара был обнаружен в подвальном помещении (площадь пожара составила примерно 40 кв.м).
Из дома проводилась эвакуация жильцов, всего были эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет.
Пожар был локализован в 14 ч. 00 м. В настоящее время проводится дымоудаление.