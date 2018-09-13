Более миллиона гектаров озимых культур посеяно в Саратовской области
Хозяйства Саратовской области продолжают полевые работы.
Наряду с уборкой яровых зерновых культур ведется сев озимых культур.
Посеяно озимых более одного миллиона гектаров. По площади озимого клина область первая среди регионов России.
В числе передовых - Ершовский (66 тыс. га), Дергачевский (45 тыс. га), Аткарский (40 тыс. га) районы.
Более 100% запланированных площадей засеяно в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Петровском, Ровенском, Энгельсском, Перелюбском районах.