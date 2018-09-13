В Энгельсе открылась новая школа
В микрорайоне Энгельса Шурова гора открылась школа на 1100 мест.
Строительство школы велось в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
В январе этого года строители вышли на площадку старого здания школы № 14.
Все это время учащиеся школы № 14 города Энгельса обучались в здании бывшей школы № 7 в поселке Тинь-Зинь Энгельсского района. Каждое утро на обучение школьников доставляла колонна автобусов в сопровождении сотрудников ГИБДД.