Саратовская мэрия обнародовала программу празднования Дня города

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В 09.00 в центре пляжных видов спорта на Набережной Космонавтов запланировано закрытие сезона пляжных видов спорта: футболу, волейболу, футволею. В 12.00 у Ротонды на 1 ярусе набережной начнется увлекательное мотошоу, в котором примут участие более 30 спортсменов не только из Саратова, но и других городов. После окончания соревнований, в 16.00, начнется концерт «Рок на Набережной», в котором примут участие известные коллективы Саратова и области, а хедлайнером станет группа «Земляне». В это же время в акватории Волги пройдут открытые городские соревнования по парусному спорту на Кубок главы муниципального образования «Город Саратов» в крейсерских классах яхт. В 19.00 также возле Ротонды стартует акция «Пусть желания сбудутся».С площади перед ДК «Россия» в 09.00 стартует велопарад «Открытый город». Финиш запланирован на Театральной площади. По итогам велопарада состоится награждение участников в трех номинациях: «самый юный участник», «самый яркий и креативный участник», «самый необычный велосипед». Подробности в социальной сети ВКонтакте.На бульваре Героев Отечества в 12.00 пройдет мастер-класс от Чемпиона Мира по кикбоксингу, обладателя Кубка Мира, Чемпиона России, МСМК Врежа Петросяна. Он расскажет и покажет, как правильно подготовить свои мышцы к тренировке, научит базовым приемам и движениям во время боя.Масса мероприятий будет организована в центральной части города. В рамках «Фестиваля уличных маршрутов» в субботу запланировано 7 экскурсий, которые будут стартовать каждый час:11.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской);12.00 — место встречи Дом-музей Павла Кузнецова (Октябрьская, 56);13.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского;14.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского;15.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова;16.00 — место встречи пл. им. Столыпина;17.00 — место встречи пл. им. Чернышевского.На ул. Волжская у ретро-трамвая «Семен» в 12.00 начнется культурно-развлекательная программа «Бульвар желаний».В 12.00 на Аллее Роз будут организованы пленэры и состоится 2-й открытый городской фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс»,который завершится гала-концертом в 18.00. В 20.00 здесь же будет организован фестиваль кино под открытым небом. В 21.00 начнется показ короткометражек молодых российских режиссеров.На Театральной площади в 16.00 начнется III Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье». В Саратов прибудут национальные творческие коллективы и исполнители из республик Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Мордовии, Чувашской и Удмуртской Республик, Пермского края, Волгоградской, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.Затем, в 19.00 начнется концерт «Земляки-землякам», где выступят известный пародист Андрей Баринов и певица Эльвира Т.На проспекте Кирова с 12.00 начнут работу поэтическая площадка «Город, о котором хочется писать» и «Книжный проспект». В 13.00 жителей и гостей города ждет фестиваль фестиваль «GET UP WEEKEND»: арт-пространство, фудкорт и спортивный флешмоб.Рядом с Консерваторией им. Л.В. Собинова пройдут «Богатырские игры», организованные Федерацией силового экстрима. В 14.00 стартует этап Чемпионата России по силовому экстриму в категории до 105 кг на кубок главы города. В 17.00 на этой же площадке будет организовано зрелищное шоу «Битва первых», где свою силу продемонстрируют легендарные силачи.