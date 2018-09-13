Продолжаются ремонтные работы на водоводе по адресу: ул. Чернышевского, 118а.
Продолжаются ремонтные работы на водоводе по адресу: ул. Чернышевского, 118а.
В непосредственной близости от водопровода расположены линии электроснабжения, что требует дополнительной осторожности при устранении повреждения, а также согласования всех действий специалистов ООО «КВС» с представителями электроснабжающей организации. Сотрудники компании проводят земляные работы вручную, чтобы не нарушить штатный режим работы сетей.
Подвоз питьевой воды силами ООО «КВС» осуществляется по заявкам администрации района по следующим адресам: ул. Чернышевского, 148 (с 10.30 до 12.00); ул. Лермонтова, 25/1 (с 12.30 до 13.30); ул. Набережная Космонавтов, 1 (с 14.30 до 15.30). График нахождения автоцистерн с водой может измениться, точное время необходимо узнавать в администрации Волжского района.