Строительство Дворца водных видов спорта возобновлено
В Саратове возобновлено строительство Дворца водных видов спорта.
Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 57,7 миллиона рублей заключен с ООО «Балаковоагропромэнерго», - сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.
На строительной площадке ведутся работы по гидроизоляции фундаментов, блоков стен подвала, закуплены металлоконструкции. До конца года будут завершены земляные работы, установлены 33 сваи, ростверк, каркас, фундаменты под оборудование, стены подвала, полы и перекрытия.
Министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин подчеркнул, что финансирование строительства объекта рассчитано на три года. Финансирование строительства будет вестись за счет средств федерального бюджета.