Саратовский академический театр драмы открывает мегасезон

просмотров: 127

3 октября на Большой сцене Академдрамы состоится премьера спектакля по пьесе Александра Островского «Доходное место». Презентуя эту постановку, а также спектакль «Тень», выход которого запланирован уже на ноябрь, художественный руководитель театра, народный артист России Григорий Аредаков подчеркнул, что в данном случае мы имеем возможность наблюдать, насколько плодотворным оказался для Драмы опыт проведения в течение нескольких лет творческих лабораторий. Спектакль «ДоХХХод» ставит режиссер Данил Чащин. С творческим почерком молодого постановщика саратовские зрители уже знакомы по спектаклю «Рвущаяся нить», который вырос из эскиза по пьесе современного драматурга Алексея Зайцева. Он был показан на первой лаборатории, носившей название «Авторская сцена». Над популярнейшим произведением Евгения Шварца работает участник лаборатории «Видимоневидимо». Александр Созонов представил «Женщину из прошлых времен» настолько глубоко и эффектно, что уже в лабораторных рамках его постановка выглядела сложившимся спектаклем. В итоге «Женщина...» тоже в репертуаре Академдрамы.«Я новый курс набрал. 70% слов, которые говорят студенты, не понимаю. 70%, которые говорю я, не понимают они. Но это не значит, что они не должны высказываться. В случае с Островским не знаю, что это будет. Режиссер выпускает спектакль «ДоХХХод». Три больших ХХХ в названии наводят на мысль, что это будет что-то глобальное. Что касается «Тени», то это произведение, когда бы его не поставили, оставляет впечатление, что оно написано накануне, именно для сегодняшнего дня», – поделился своими мыслями о новых репертуарных названиях Григорий Анисимович.Также художественный руководитель сообщил, что к новому году маленьких зрителей театра ждет спектакль авторства ведущей актрисы и режиссера Любови Воробьевой.Московский режиссер Марина Глуховская приедет для восстановления на Большой сцене Академдрамы спектакля «Ромео и Джульетта». Поставит ли Марина Витальевна новый спектакль в театре Слонова, руководство сообщит дополнительно.Большая часть пресс-конференции была посвящена Четвертому Всероссийскому театральному фестивалю имени Олега Янковского. Долгожданное для театралов города событие пройдет на площадках Академдрамы и старого ТЮЗа с 12 по 20 октября.«Мы не очень привыкли говорить друг другу что-то хорошее, но мне хотелось бы сказать о том, что Четвертый всероссийский театральный фестиваль Янковского состоится благодаря нечеловеческим усилиям Владимира Владимировича Петренко, его умению убеждать в важности события», - выразила благодарность директору театра арт-директор фестиваля Ольга Харитонова.В свою очередь Владимир Петренко отметил, что фестиваль будет проведен на деньги, выделенные региональным министерством культуры: «Желание провести фестиваль у министерства было и в том году. Но тогда не нашлось необходимой суммы». Он подчеркнул, что составление афиши такого грандиозного театрального форума – кропотливый труд. Заканчивается один фестиваль, театр сразу же приступает к формированию программы следующего. В результате у саратовцев есть возможность увидеть лучшие спектакли отечественной сцены.По концепции фестиваля, его афишу составляют спектакли столичных и провинциальных театров страны, в создании которых принимали участие выдающиеся выпускники саратовской театральной школы разных лет.В афише Четвертого – спектакли Мастерской Петра Фоменко (Москва) (сатирическая пьеса Жана Жироду «Безумная из Шайо»), Российского Академического Малого Театра (Москва) (Дэвид Мэмет «Олеанна»), Театра Олега Табакова (Москва) (румынская пьеса Михай Себастиана «Безымянная звезда»), Школы драматического искусства (Москва) (Н.Гоголь «Мертвые души»), Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова (Ярославль) (А.Чехов «Чайка»), Новокуйбышевского театра-студии «Грань» (Самарская область) (комедия Александра Вампилова «Старший сын»), Самарского академического театра драмы имени М. Горького (Самара) (комедия Алексея Толстого «Касатка»), Мастерской Виктора Рыжакова «Июльансамбль» (9-я студия МХАТ) (музыкальный спектакль «Современный концерт») и Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова (премьера - «ДоХХХод» по пьесе А.Островского).В спектаклях фестиваля выступят известные артисты, яркие представители саратовской театральной школы, многие из которых начинали свой творческий путь на сценах наших театров. Среди них: Народный артист России Евгений Редько, заслуженная артистка России Галина Тюнина (курс Народной артистки СССР Валентины Ермаковой), заслуженный артист России Игорь Яцко (курс Народного артиста СССР Юрия Киселёва), Анастасия Светлова (курс Народной артистки СССР Валентины Ермаковой), Вячеслав Чепурченко (курс Народного артиста РСФСР Александра Галко), Юлия Бокурадзе (Клюкина) (курс Народной артистки России Риммы Беляковой).В память о Вячеславе Гвоздикове - выпускнике Саратовского театрального училища 1968 года, Самарский драматический театр покажет его последнюю режиссерскую работу «Касатка» (по произведению Алексея Толстого).«Июльансамбль» представит Татьяну Пыхонину, выпускницу курса Заслуженного артиста России Антона Кузнецова, в качестве музыкального руководителя спектакля.Помимо непосредственно спектаклей на фестивале произойдет много других интересных событий. Состоится возложение цветов к могилам Ивана Павловича, Марины Ивановны и Николая Ивановича Янковских; видео экскурсия по местам, связанным с жизнью и деятельностью Олега Ивановича Янковского в Саратове.Начнут работу две выставки. Первая - «Братья» – посвящена Ростиславу Ивановичу, Николаю Ивановичу и Олегу Ивановичу Янковским по материалам из архива театра и домашнего архива, предоставленным Игорем Ростиславовичем Янковским. Экспозиция будет размещена в Музее театра. Материалы второй выставки, по истории Первого, Второго и Третьего фестивалей имени Олега Янковского, будут представлены в верхнем фойе. В один из фестивальных дней состоится презентация книги «Ах, как бы начало вернуть», посвященной саратовскому периоду жизни и творчества выдающегося актера. Бесспорный интерес вызовут аудиозаписи фрагментов спектаклей с участием Олега Янковского.Запланирован ряд интересных встреч. 12 октября – «Апология театра». Такое название носит встреча с режиссером театра и кино Владимиром Мирзоевым. На следующий день состоится встреча «Янковский как медиум», с кандидатом искусствоведения Зарой Абдуллаевой. На 14 октября, также в Музее театра, намечена презентация книги «Драмы памяти» и беседа с автором, театральным критиком, кандидатом искусствоведения Павлом Рудневым.15 октября на Малой сцене вечер «Для своих» – «Песни городских окраин» – устроит артистка Театра Музыки и Поэзии Елены Камбуровой Татьяны Пыхониной. Начало в 17.00.Вечером позже в подобном формате и на этой же площадке выступят Василий Уриевский и артисты Новокуйбышевского театра-студии «Грань».Ведущие вечера-открытия фестиваля – Людмила Гришина и Максим Локтионов. На торжественном закрытии в этой роли Людмила Николаевна предстанет с Григорием Аредаковым.Кроме обширного рассказа о грядущем фестивале руководители саратовской Драмы сообщили и о других планах.Нас ожидает продолжение проекта Ольги Харитоновой «Легенды саратовской драмы». Отдельные встречи цикла будут рассчитаны на юных зрителей.Сразу же после проведения фестиваля имени Олега Янковского Саратовский академический театра драмы планирует начать подготовку к Первому фестивалю памяти Олега Табакова. Ориентировочное время проведения этого театрального события – май 2019 года.