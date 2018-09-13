Стали известны имена специальных гостей фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль»

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В этом году кинофестиваль пройдет в Саратове в 5-й раз в рамках большого Проекта «Малое кино - большое будущее». Напомним, что этот Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.По информации оргкомитета, на этот раз юные авторы киноработ - участники «Киновертикали», которые соберутся в Саратове, получат возможность пообщаться с российскими актерами театра и кино Максимом Матвеевым, Еленой Кореневой и Андреем Ташковым, с молодыми, но уже известными кинорежиссерами Иваном И.Твердовским и Иваном Шахназаровым, и, конечно, почетным президентом фестиваля «Киновертикаль» - мультипликатором Гарри Бардиным.По словам руководителя проекта «Малое кино - большое будущее» Ирины Шатылко, выбор специальных гостей фестиваля определялся стремлением отразить одну из главных идей фестиваля - выбор творческого пути начинается в юные годы. «Наши гости расскажут о своих творческих свершениях, о сложностях и радостях своего пути в кинематографе и, надеемся, дадут участникам фестиваля существенные профессиональные напутствия для творческого старта», - отметила И.Шатылко.