Автоэксперты журнала «Колёса.ру» протестировали шины Viatti Strada Asimmetrico

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Участниками тест-драйва стали корейские KumhoEcsta PS31 215/50 R17 95W XL по цене 4 746 рублей, сербские TigarUltraHighPerformance 215/50 R17 95W XL за 3 860 рублей и Viatti Strada Asimmetrico 215/50 R17 91V с ценой в 3 604 рубля.Модель нижнекамского шинного комплекса KAMA TYRES успешно справилась со «змейкой», скоростным и «лосиным» тестом, экстренным торможением и завоевала доверие экспертов онлайн-издания.«Основное отличие Viatti Strada Asimmetrico от конкурентов – индексы нагрузки и скорости: на шине выбито 91V. Это говорит о том, что модель рассчитана на 615 кг при максимальной скорости в 240 км/ч. Помимо этого, исходя из данных производителя, шины не теряют сцепных свойств при температурах от +2 до +55 градусов, что очень недурно, обладают технологиями VRF – переменной жесткостью боковины — и HydroSafe V – быстрым удалением воды из пятна контакта», – отметил автоэксперт издания «Колёса.ру».Для тест-драйва разных моделей летних шин автор издания использовал автомобиль Opel Astra с пробегом 112 тыс. км. О его характеристиках также сказано, что машина имеет износ тормозных колодок в 50%, 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатую АКПП.Шины Viatti Strada Asimmetrico преодолели успешно скоростной тест и другие испытания тест-драйва. Они без нареканий справились со «змейкой», «лосиным» тестом и резким торможением. Также автор «Колёс.ру» отметил их идеальный баланс между жёсткостью и комфортом.«Я совершенно не готов переплачивать деньги за возможность ехать со скоростью 270 километров в час при полной загрузке 115-сильной версии автомобиля. Поэтому уверен, что характеристик и положительных качеств Viatti Strada Asimmetrico за глаза хватит для повседневной эксплуатации в режиме дом-работа-дача-отпуск. Модель дешевле лидера почти на 1 100 рублей, при этом показывает почти такие же характеристики», – написал автомобильный эксперт онлайн-журнала.Источник:https://www.kolesa.ru/article/vstretilis-kak-to-russkij-koreets-i-serb-test-17-dyujmovyh-shin-srednej-tsenovoj-kategorii