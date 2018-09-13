13 сентября 2018 01:49 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:23 | 12 сентября
На Заречной из-за пожара в подвале пятиэтажки эвакуировали сорок жильцов
16:56 | 12 сентября
Более миллиона гектаров озимых культур посеяно в Саратовской области
16:09 | 12 сентября
В Энгельсе открылась новая школа
15:18 | 12 сентября
Саратовская мэрия обнародовала программу празднования Дня города
14:45 | 12 сентября
Продолжаются ремонтные работы на водоводе по адресу: ул. Чернышевского, 118а.
13:29 | 12 сентября
Строительство Дворца водных видов спорта возобновлено
12:40 | 12 сентября
Саратовский академический театр драмы открывает мегасезон
11:31 | 12 сентября
Стали известны имена специальных гостей фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль»
10:38 | 12 сентября
Автоэксперты журнала «Колёса.ру» протестировали шины Viatti Strada Asimmetrico
16:37 | 11 сентября
В Саратове пройдет "Матч-428"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Автоэксперты журнала «Колёса.ру» протестировали шины Viatti Strada Asimmetrico

Новости
Автоэксперты журнала «Колёса.ру» протестировали шины Viatti Strada Asimmetrico

Автомобильные эксперты издания «Колёса.ру» устроили испытания летним шинам типоразмера 215/50 R17 разных производителей одного ценового сегмента и проанализировали показатели.

Участниками тест-драйва стали корейские KumhoEcsta PS31 215/50 R17 95W XL по цене 4 746 рублей, сербские TigarUltraHighPerformance 215/50 R17 95W XL за 3 860 рублей и Viatti Strada Asimmetrico 215/50 R17 91V с ценой в 3 604 рубля.

Модель нижнекамского шинного комплекса KAMA TYRES успешно справилась со «змейкой», скоростным и «лосиным» тестом, экстренным торможением и завоевала доверие экспертов онлайн-издания.

«Основное отличие Viatti Strada Asimmetrico от конкурентов – индексы нагрузки и скорости: на шине выбито 91V. Это говорит о том, что модель рассчитана на 615 кг при максимальной скорости в 240 км/ч. Помимо этого, исходя из данных производителя, шины не теряют сцепных свойств при температурах от +2 до +55 градусов, что очень недурно, обладают технологиями VRF – переменной жесткостью боковины — и HydroSafe V – быстрым удалением воды из пятна контакта», – отметил автоэксперт издания «Колёса.ру».

Для тест-драйва разных моделей летних шин автор издания использовал автомобиль Opel Astra с пробегом 112 тыс. км. О его характеристиках также сказано, что машина имеет износ тормозных колодок в 50%, 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатую АКПП.

Шины Viatti Strada Asimmetrico преодолели успешно скоростной тест и другие испытания тест-драйва. Они без нареканий справились со «змейкой», «лосиным» тестом и резким торможением. Также автор «Колёс.ру» отметил их идеальный баланс между жёсткостью и комфортом.

«Я совершенно не готов переплачивать деньги за возможность ехать со скоростью 270 километров в час при полной загрузке 115-сильной версии автомобиля. Поэтому уверен, что характеристик и положительных качеств Viatti Strada Asimmetrico за глаза хватит для повседневной эксплуатации в режиме дом-работа-дача-отпуск. Модель дешевле лидера почти на 1 100 рублей, при этом показывает почти такие же характеристики», – написал автомобильный эксперт онлайн-журнала.

Источник:https://www.kolesa.ru/article/vstretilis-kak-to-russkij-koreets-i-serb-test-17-dyujmovyh-shin-srednej-tsenovoj-kategorii