В Саратове пройдет "Матч-428"
В субботу, 15 сентября,в Саратове состоится «Матч - 428».
В открытом первенстве района по мини-футболу примут участие ребята в возрасте от 9 до 10 лет.
Турнир пройдет под руководством тренера, руководителя детско-юношеского мини-футбольного клуба Фрунзенского района «Дюна» Виталия Шубина.
По итогам определят самых сильных игроков. Победителей наградят кубком и грамотами.
Отметим, что игры проходят при поддержке с/к «Молодость». Традиционно матч состоится на стадионе комплекса.
Начало в 10.00.