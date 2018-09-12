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В Саратове пройдет "Матч-428"

Новости


В субботу, 15 сентября,в Саратове состоится «Матч - 428».

В открытом первенстве района по мини-футболу примут участие ребята в возрасте от 9 до 10 лет.

Турнир пройдет под руководством тренера, руководителя детско-юношеского мини-футбольного клуба Фрунзенского района «Дюна» Виталия Шубина.

По итогам определят самых сильных игроков. Победителей наградят кубком и грамотами.

Отметим, что игры проходят при поддержке с/к «Молодость». Традиционно матч состоится на стадионе комплекса.

Начало в 10.00.