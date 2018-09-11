Проект танцевальной студии «Вдохновение» получил грантовую поддержку Всероссийского конкурса молодежных проектов
Единственный в Саратовской области инклюзивный танцевальный коллектив «Вдохновение», действующий при центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», объединяет людей с инвалидностью и без нее.
В феврале 2018 года активные участники коллектива, в числе которых студенты и выпускники СГУ, подготовили проект, направленный на активное вовлечение молодежи в инклюзивное танцевальное направление, развитие волонтерского движения в области.
Сейчас проект получил грантовую поддержку Всероссийского конкурса молодежных проектов организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Руководитель проекта - Сергей Мурзаков. Он является участником студенческого ансамбля современной хореографии «Арт-микс», а с 2014 года одним из артистов танцевальной студии «Вдохновение».
В рамках проекта планируются выездные концертные программы в Саратове и крупных районах области (Балаково, Балашов, Энгельс) с привлечением молодежных танцевальных коллективов и волонтеров из числа студентов.
Первая поездка состоится 12 сентября в г. Балаково. Выступление запланировано на 14.00 в Городском центре искусств им.М.Э.Сиропова.
В концертной программе примут участие артисты самодеятельного коллектива ансамбль танца «Радуга» ДК г. Балаково и участники добровольческого отряда серебряных волонтеров центра соцобслуживания населения Балаковского района.