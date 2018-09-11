В Саратове на Театральной площади пройдет праздник ко дню трезвости

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Сегодня в 17:00 на Театральной площади состоится праздник, посвященный этому дню. Праздник организован СРОО трезвости и здоровья при поддержке Общественной Палаты Саратовской области, молодежных, творческих спортивных общественных организаций. В программе праздника концерт, тематические площадки, дискотека. Зрители увидят показательные выступления саратовских спортивных клубов, смогут принять участие в играх и викторинах.Известный саратовский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу, президент областной федерации смешанного боевого единоборства Даци Дациев проведет мастер-класс.По словам председателя Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья Натальи Корольковой, представители власти, общественные и молодежные организации, городские спортивные клубы и творческие союзы в этот день объединят свои усилия, чтобы поддержать молодежь в разумном и осознанном выборе трезвого образа жизни.СправкаДень Трезвости - это традиция, начало которой было положено еще в прошлом веке.В марте 1914 года Святейший Правительствующий Синод принял решение ежегодно проводить Всероссийский праздник трезвости в день Усекновения главы Иоанна Предтечи - 11 сентября (по новому стилю) с целью показать преимущества трезвого образа жизни и объединить общество в противостоянии зависимостям.Иоанн Креститель, которого еще называют Предтечей Христа и Пророком, никогда не употреблял алкоголя. Но его обезглавили по приказу Ирода Антипы, который на пиру был разгорячен вином. В Библии подчеркивается, что данное злодеяние произошло именно во время пиршества, когда все были очень пьяны.На территории Саратовской области в этот день запрещена торговля спиртным.