Саратовцы примут участие в финале "Зарницы Поволжья-2018"
Саратовская команда отправилась на финал окружной военно-патриотической игры «Зарница Поволжья - 2018», которая проводится в Оренбурге с 11 по 16 сентября уже шестой раз.
Команды будут соревноваться в беге и плавании, силовой гимнастике и метании гранаты, разборке и сборке макета автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки. Участники игры покажут свои навыки строевой подготовки, знания основ безопасности жизнедеятельности, эрудицию в военно-исторической викторине.
Самым захватывающим этапом «Зарницы Поволжья» станет тактическая игра на местности, где продемонстрируют навыки ведения боя, разведки и первой медицинской помощи.
Для участников игр предусмотрена культурно-развлекательная программа с тематическими днями, среди которых «День ДОСААФ», «День ветеранских организаций», «День молодежных организаций», «День казачества».