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Работы по реконструкции водопроводных сетей Саратова продолжаются

Новости


В рамках инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» на 2018-2020 гг. запланированы прокладка и введение в эксплуатацию новых сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция водопроводных комплексов и городской станции аэрации, модернизация насосных станций.

Кроме того, организация обслуживает существующие водопроводные и канализационные сети, при необходимости устраняя выявленные проблемы.

Продолжаются ремонтные работы на водоводе по адресу: ул. Чернышевского, 118а. В непосредственной близости от водопровода расположены линии электроснабжения, что требует дополнительной осторожности при устранении повреждения, а также действий специалистов ООО «КВС» с электроснабжающей организацией. Сотрудники компании проводят земляные работы вручную, чтобы не нарушить штатный режим работы сетей. Завершить восстановительные мероприятия планируется до 24.00.

Подвоз питьевой воды силами ООО «КВС» осуществляется по заявкам районных администраций, - сообщает пресс-служба МУПП "Саратовводоканал".