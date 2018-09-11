В минувшие сутки в Саратовской области ликвидировано девять пожаров
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 9 пожаров, пострадавших нет.
10 сентября в 10 ч. 00 м. на пульт «01» Балашова поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме на ул. Мичурина. Площадь пожара составила 44 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава.
В 14.32 загорелась пристройка к частному дому в пос. Приволжский Энгельсского района. Площадь пожара составила 31 кв.м. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации бытовых газовых устройств. На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.
10 сентября в 23 ч. 04 м. на пульт «01» г.Саратова поступило сообщение о пожаре в нежилом расселенном доме по адресу: 5-й Лесопильный проезд, д.53. Площадь пожара составила 96 кв.м. На тушение выезжали 5 единиц техники, 16 человек личного состава.