В Новой Москве открылась школа-пансион для одаренных детей «Летово»
Школа-пансион «Летово» в Новой Москве открыла свои двери для способных и одаренных детей со всей России. Это самый крупный некоммерческий образовательный проект в России и СНГ, идеологом и меценатом которого выступил Вадим Мошкович. В школу приехали ребята из более 60 регионов РФ – 48% поступивших. В 7-9 классах школы «Летово» в этом учебном году будут учиться 243 школьника, а к 2022 году численность учащихся 7-11 классов планируется увеличить до тысячи человек.
Для всех учеников школы Вадим Мошкович создал стипендиальный фонд, который позволит создать для всех детей равные возможности. Ребята из регионов для поступления в школу «Летово» (https://letovo.ru) проходят три этапа вступительных экзаменов, два из которых проводятся онлайн. Вадим Мошкович рассказал, для создания школы было взято все самое лучшее, что есть в современном образовании и адаптировали для России. Все преподаватели в «Летово» – педагоги с опытом работы в передовых школах РФ. Их работа будет построена в соответствии с образовательной моделью, которая даст возможность каждому выпускнику учреждения не только стать студентом выбранных вузов, но и лидером научной, профессиональной, общественной и культурной деятельности.