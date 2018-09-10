В Новой Москве открылась школа-пансион для одаренных детей «Летово»

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Для всех учеников школы Вадим Мошкович создал стипендиальный фонд, который позволит создать для всех детей равные возможности. Ребята из регионов для поступления в школу «Летово» (https://letovo.ru) проходят три этапа вступительных экзаменов, два из которых проводятся онлайн. Вадим Мошкович рассказал, для создания школы было взято все самое лучшее, что есть в современном образовании и адаптировали для России. Все преподаватели в «Летово» – педагоги с опытом работы в передовых школах РФ. Их работа будет построена в соответствии с образовательной моделью, которая даст возможность каждому выпускнику учреждения не только стать студентом выбранных вузов, но и лидером научной, профессиональной, общественной и культурной деятельности.