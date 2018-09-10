10 сентября 2018 20:24 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:43 | 10 сентября
В Новой Москве открылась школа-пансион для одаренных детей «Летово»
16:37 | 10 сентября
В Энгельсском районе пройдет юбилейный областной туристский слет работников образования
15:59 | 10 сентября
В рамках "Саратовских страданий" состоится встреча с режиссером Андреем Звягинцевым
14:44 | 10 сентября
В Москве начал свою работу XXII Конгресс Апиславия
13:51 | 10 сентября
С 25 по 30 сентября в Саратове пройдет Пятнадцатый Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания"
13:00 | 10 сентября
Саратовские предприятия продали за рубеж товаров на 46,2% больше, чем в прошлом
12:07 | 10 сентября
Саратовские студенты стали победителями Российско-британского экономического форума
10:09 | 10 сентября
На 90 процентов Саратовская область готова к осенне-зимнему периоду
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В Новой Москве открылась школа-пансион для одаренных детей «Летово»

Новости
В Новой Москве открылась школа-пансион для одаренных детей «Летово»


Школа-пансион «Летово» в Новой Москве открыла свои двери для способных и одаренных детей со всей России. Это самый крупный некоммерческий образовательный проект в России и СНГ, идеологом и меценатом которого выступил Вадим Мошкович. В школу приехали ребята из более 60 регионов РФ – 48% поступивших. В 7-9 классах школы «Летово» в этом учебном году будут учиться 243 школьника, а к 2022 году численность учащихся 7-11 классов планируется увеличить до тысячи человек.

Для всех учеников школы Вадим Мошкович создал стипендиальный фонд, который позволит создать для всех детей равные возможности. Ребята из регионов для поступления в школу «Летово» (https://letovo.ru) проходят три этапа вступительных экзаменов, два из которых проводятся онлайн. Вадим Мошкович рассказал, для создания школы было взято все самое лучшее, что есть в современном образовании и адаптировали для России. Все преподаватели в «Летово» – педагоги с опытом работы в передовых школах РФ. Их работа будет построена в соответствии с образовательной моделью, которая даст возможность каждому выпускнику учреждения не только стать студентом выбранных вузов, но и лидером научной, профессиональной, общественной и культурной деятельности.