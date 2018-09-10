В Энгельсском районе пройдет юбилейный областной туристский слет работников образования
С 10 по 14 сентября на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» Энгельсского района пройдет юбилейный 50-й областной туристский слет работников образования.
Организаторами слета выступает министерство образования области совместно с Саратовской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ и Областным центром экологии, краеведения и туризма.
На слёте ожидается около 200 человек в составе более чем 20 команд из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Вольского, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Екатериновского, Перелюбского, Пугачёвского, Саратовского, Татищевского, Хвалынского, Энгельсского районов области, г. Саратова и ЗАТО Светлый.
В программе слета – семинар турорганизаторов и судей, лично-командные соревнования по ориентированию и пешеходному туризму, прохождение командной дистанции «Контрольно-туристский маршрут».