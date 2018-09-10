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17:43 | 10 сентября
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16:37 | 10 сентября
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15:59 | 10 сентября
В рамках "Саратовских страданий" состоится встреча с режиссером Андреем Звягинцевым
14:44 | 10 сентября
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13:51 | 10 сентября
С 25 по 30 сентября в Саратове пройдет Пятнадцатый Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания"
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В рамках "Саратовских страданий" состоится встреча с режиссером Андреем Звягинцевым

Новости
В рамках "Саратовских страданий" состоится встреча с режиссером Андреем Звягинцевым

В рамках открытия Пятнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" состоится творческая встреча с режиссёром, сценаристом, номинантом премии «Оскар», лауреатом Золотого глобуса, Каннского фестиваля, Венецианского фестиваля, премии Сезар, премии Европейской киноакадемии, премий «Ника», «Золотой орёл» и др. Андреем Звягинцевым.

Встреча состоится 27 сентября в Доме кино в 19:00.