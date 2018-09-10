В рамках "Саратовских страданий" состоится встреча с режиссером Андреем Звягинцевым
В рамках открытия Пятнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" состоится творческая встреча с режиссёром, сценаристом, номинантом премии «Оскар», лауреатом Золотого глобуса, Каннского фестиваля, Венецианского фестиваля, премии Сезар, премии Европейской киноакадемии, премий «Ника», «Золотой орёл» и др. Андреем Звягинцевым.
Встреча состоится 27 сентября в Доме кино в 19:00.