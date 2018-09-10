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В Москве начал свою работу XXII Конгресс Апиславия
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В Москве начал свою работу XXII Конгресс Апиславия

Новости


С 9 по 13 сентября 2018 года в Выставочном комплексе «Сокольники» г. Москвы проходит XXII Конгресс Апиславия, который является одной из крупнейших мировых площадок для обсуждения проблем пчеловодной отрасли.

Апиславия – международная федерация европейских пчеловодных организаций, основанная в 1910 году. За последние 20 лет Россия впервые получила право на проведение данного мероприятия.

В рамках Конгресса проходит выставка пчеловодной отрасли, конкурсы медов и медовых напитков, круглые столы, а также культурно-массовые мероприятия и экскурсии.

9 сентября 2018 года в 15.00 в Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония открытия Конгресса, в которой приняли участие около пяти тысяч человек, в том числе международные делегации из трех десятков стран. Среди них делегации из Австрии, Италии, Испании, Греции, Канады, Новой Зеландии, Китая, Турции, Чехии, Словакии, Сербии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении, Македонии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении.

В делегацию Саратовской области вошли представители министерства сельского хозяйства области, управления Россельхознадзора по области, а также пчеловоды из Калининского, Петровского, Новобураского районов области.