Саратовские предприятия продали за рубеж товаров на 46,2% больше, чем в прошлом
В 1 полугодии 2018 года внешнеторговый оборот Саратовской области составил 1,27 млрд долларов США и по сравнению с 1 полугодием 2017 года увеличился почти на 377 млн долл. США. Рост составил 42,1%.
При этом экспорт увеличился на 46,2% и составил 908 млн 309,7 тыс. долл США, а импорт увеличился на 32,8% и был равен 363,6 млн долл. США.
В товарной структуре экспорта Саратовской области преобладали: продукция химической промышленности, каучук — 49,8% от общего объема экспорта области, машиностроительная продукция — 17,2%, продовольственные товары и сырье — 15%, минеральные продукты — 9,7%.
В импорте товаров ведущее место занимали машиностроительная продукция — 44,6% от общего объема импорта области, продовольственные товары и сырье — 24%, продукция химической промышленности — 17,3%.