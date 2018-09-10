Саратовские студенты стали победителями Российско-британского экономического форума
Студенты Поволжского института управления РАНХиГС Алексей Кивенко и Александр Васецкий достойно представили регион на проходящем в Москве Российско-британском экономическом форуме РАНХиГС «Технологические тренды и современная экономика».
Форум – это уникальный международный молодежный образовательный проект, учебная программа которого состоит из тренингов, мастер-классов и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными специалистами в области экономики, бизнеса и информационных технологий.
Мероприятие прошло при поддержке советника отдела экономической, энергетической и торговой политики посольства Великобритании в РФ Йена Прауда и Университета Глазго в Шотландии. Студенты посетили лекции ведущих специалистов мирового уровня, представителей крупнейших банков и корпораций. Помимо прочего, их ждал почетный прием в посольстве Великобритании.