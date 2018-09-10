На 90 процентов Саратовская область готова к осенне-зимнему периоду
В Саратовской области к отопительному сезону технически подготовлено 12245 жилых домов (87,3%) и 4212 объектов социальной сферы (90%).
К работе в осенне-зимний период готов 2831 теплоисточник (88,5%) и 2288 км тепловых сетей (94,3%). Процент готовности области составляет 90%.
Завершили подготовку к зиме Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Лысогорский, Новобурасский, Ровенский, Романовский, Саратовский района и ЗАТО Михайловский.
В Саратове к работе в осенне-зимний период готовы 573 объекта социальной сферы (98%), 6168 жилых домов (94%) и 202 теплоисточника (91%).
Завершена подготовка жилищного фонда в районах.