10 сентября 2018 20:24 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:43 | 10 сентября
В Новой Москве открылась школа-пансион для одаренных детей «Летово»
16:37 | 10 сентября
В Энгельсском районе пройдет юбилейный областной туристский слет работников образования
15:59 | 10 сентября
В рамках "Саратовских страданий" состоится встреча с режиссером Андреем Звягинцевым
14:44 | 10 сентября
В Москве начал свою работу XXII Конгресс Апиславия
13:51 | 10 сентября
С 25 по 30 сентября в Саратове пройдет Пятнадцатый Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания"
13:00 | 10 сентября
Саратовские предприятия продали за рубеж товаров на 46,2% больше, чем в прошлом
12:07 | 10 сентября
Саратовские студенты стали победителями Российско-британского экономического форума
10:09 | 10 сентября
На 90 процентов Саратовская область готова к осенне-зимнему периоду
09:20 | 10 сентября
Саратовский академический театр драмы представит спектакль "Живой труп" на XIX Международном Волковском фестивале в Ярославле
22:05 | 07 сентября
Очистить лес от мусора волонтерам помогут сотрудники новосибирской «Балтики»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовский академический театр драмы представит спектакль "Живой труп" на XIX Международном Волковском фестивале в Ярославле

Новости / Культура
Саратовский академический театр драмы представит спектакль "Живой труп" на XIX Международном Волковском фестивале в Ярославле

С 17 по 23 сентября на сцене Российского государственного драматического театра имени Федора Волкова в Ярославле пройдет XIX Международный Волковский театральный фестиваль.

В числе ведущих коллективов-участников популярного мегафорума - труппа Саратовского академического театра драмы. 18 сентября актеры Академдрамы покажут «Живой труп» Л. Н. Толстого и И. Л. Толстого в постановке номинанта Национальной театральной премии «Золотая маска» Марины Глуховской. Премьера постановки состоялась 21 апреля прошлого года.

Откроется фестиваль 17 сентября, спектаклем Московского театра имени Ермоловой «Утиная охота» А. Вампилова в постановке Евгения Марчелли. Спектакль Марчелли разрушает все привычные стереотипы постановки этой пьесы. Его Зилов в исполнении Ивана Янковского – не разочарованный в себе и в жизни персонаж, а молодой человек, полный любви, нежности и жизненной силы. В театральном сезоне 2017/2018 эта постановка была одной из самых кассовых, и билеты столичные зрители покупали на несколько месяцев вперёд.

Также афишу очередного Международного Волковского театрального фестиваля составили спектакли эстонского театра «R.A.A.A.M», Российского государственного драматического театра имени Федора Волкова, петербургского коллективом под названием «Театр. На вынос», Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, Вологодского театра кукол «Теремок», Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, Кабардинского государственного драматического театра имени Али Шогенцукова.