Саратовский академический театр драмы представит спектакль "Живой труп" на XIX Международном Волковском фестивале в Ярославле
С 17 по 23 сентября на сцене Российского государственного драматического театра имени Федора Волкова в Ярославле пройдет XIX Международный Волковский театральный фестиваль.
В числе ведущих коллективов-участников популярного мегафорума - труппа Саратовского академического театра драмы. 18 сентября актеры Академдрамы покажут «Живой труп» Л. Н. Толстого и И. Л. Толстого в постановке номинанта Национальной театральной премии «Золотая маска» Марины Глуховской. Премьера постановки состоялась 21 апреля прошлого года.
Откроется фестиваль 17 сентября, спектаклем Московского театра имени Ермоловой «Утиная охота» А. Вампилова в постановке Евгения Марчелли. Спектакль Марчелли разрушает все привычные стереотипы постановки этой пьесы. Его Зилов в исполнении Ивана Янковского – не разочарованный в себе и в жизни персонаж, а молодой человек, полный любви, нежности и жизненной силы. В театральном сезоне 2017/2018 эта постановка была одной из самых кассовых, и билеты столичные зрители покупали на несколько месяцев вперёд.
Также афишу очередного Международного Волковского театрального фестиваля составили спектакли эстонского театра «R.A.A.A.M», Российского государственного драматического театра имени Федора Волкова, петербургского коллективом под названием «Театр. На вынос», Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, Вологодского театра кукол «Теремок», Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, Кабардинского государственного драматического театра имени Али Шогенцукова.