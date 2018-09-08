В России состоится международная блокчейн-конференция государства Децентурион
В Москве в «Крокус Сити Холле» 13 сентября состоится II российский съезд граждан государства Децентурион. В мероприятии примут участие криптоинвесторы, основатели блокчейн-стартапов, блокчейн-пользователи, технологические эксперты и представители СМИ. Также съезд посетят 3500 последователей технологии блокчейн, которые хотят присоединиться к автономному децентрализованному обществу.
На съезде экспертный совет расскажет об основных принципах работы государства, эксперты представят стратегию развития общества, будут обсуждаться вопросы децентрализации в свободном мире, стоимостного инвестирования. Выставку компаний, чья деятельность основана на технологии блокчейн, проведет министерство промышленности Децентуриона.
Право выступить на съезде с презентацией своих проектов предоставят 10 лучшим блокчейн-стартапам. Далее экспертный совет определит три самых перспективных проекта, которые отправятся в инвестиционный тур в Сингапур и Малайзию. Одним из важных событий съезда станет первое в истории государства Децентурион демократическое голосование граждан.