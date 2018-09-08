Очистить лес от мусора волонтерам помогут сотрудники новосибирской «Балтики»
В рамках Всероссийского экологического субботника 8 сентября под Новосибирском соберутся волонтеры, представители крупных компаний и природоохранных организаций региона. Все вместе они очистят от мусора лесной массив Красный Яр – одно из любимых мест отдыха горожан. В числе участников масштабного субботника будут и сотрудники завода «Балтика-Новосибирск».
Компания «Балтика», часть Carlsberg Group, является активным участником подобных мероприятий, привлекая внимание населения к формированию экологической культуры и экологической безопасности, а также, по словам Светланы Исаевой, менеджера по экологии и рециклингу филиала «Балтика-Новосибирск», популяризирует правила и принципы раздельного сбора отходов упаковки.
Субботник на территории Новосибирского лесничества приурочен к Году волонтера. Компания «Балтика» предложила добровольцам помощь в раздельном сборе и утилизации мусора. Вместе с ними сотрудники завода будут собирать и сортировать отходы по специальным промаркированным мешкам, а затем вывезут из леса. На переработку отправят алюминиевые банки, стеклянную тару и пластик, а остальное – утилизируют.