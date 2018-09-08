Специальными гостями "Киновертикали" станут Елена Коренева, Максим Матвеев и Андрей Ташков

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По информации оргкомитета фестиваля, по традиции для участия в творческих лабораториях и мастер-классах в Саратов приедут известные российские актеры и режиссеры. На этот раз юные авторы киноработ - участники "Киновертикали" - получат возможность пообщаться с актерами театра и кино Максимом Матвеевым, Еленой Кореневой и Андреем Ташковым, с молодыми, но уже известными кинорежиссерами Иваном И.Твердовским и Иваном Шахназаровым. В наш город приедет, конечно же, и почетный президент фестиваля «Киновертикаль» - мультипликатор Гарри Бардин.По словам руководителя проекта "Малое кино - большое будущее" Ирины Шатылко, выбор специальных гостей фестиваля определялся стремлением отразить одну из главных идей фестиваля - выбор творческого пути начинается в юные годы. Приглашенные гости расскажут о своих творческих свершениях, о сложностях и радостях своего пути в кинематографе и дадут участникам фестиваля профессиональные напутствия для творческого старта.