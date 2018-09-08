В Саратове пройдет фестиваль ретро-автомобилей
Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города 16 сентября в 10.00 на Театральной площади.
По информации пресс-службы городской администрации, коллекционеры и автолюбители представят разнообразные машины – от роскошных «Ягуаров» и «Доджей» до культовых «Волг», «Побед» и «Фольксваген-Жуков».
Также будут представлены автомобили военного периода, мотоциклы и даже ретро-велосипеды.
Кроме этого, на прилегающих к авто-паркингу территориях площади горожан будет ожидать ярмарка антикварных изделий и «блошиный» рынок. А на главной сцене — ретроспективный концерт, на котором выступят оркестр «Ретро» и кавер-группы «BLАZE», «Впритык». Также будут представлены разнотематические площадки для взрослых и детей.
На ретро-фесте будет организован фудкорт, на котором гости праздника смогут найти угощение на любой вкус — от крафтового мороженого до авторских хот-догов.
Фото http://brightwallpapers.com.ua