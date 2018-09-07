В Ровенском районе расследуется убийство 63-летнего мужчина
В совершении преступления обвиняется его 22-летний знакомый.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 5 сентября в вечернее время в ходе распития спиртных напитков в квартире на улице Карла Маркса поселка Ровное между 22-летним местным жителем и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес 63-летнему мужчине множественные удары отверткой, а затем ножом по голове, шее, груди и по телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Пресс-служба следственного управления сообщает, что в настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте. Следователями назначены судебно-медицинские, биологические, генетические и дактилоскопические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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