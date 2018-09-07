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Саратовцев приглашают погулять по «Книжному проспекту»

Новости / Культура
Саратовцев приглашают погулять по «Книжному проспекту»


Мероприятие с таким названием будет проводиться в рамках празднования Дня города 15 сентября на пр. Кирова.

По информации МУК «Централизованная библиотечная система», в этот день на участке от ул. Чапаева до ул. Вольская будут расположены пять точек книжных магазинов: «Книжная лавка», «Орион», «Десятая муза», Приволжская книжная палата, Приволжское издательство.

На участке от ул. Вольская до гостиницы «Волга» городские библиотеки разместят выставки «Саратов – наш общий дом», «Саратов литературный», «190 лет Николаю Гавриловичу Чернышевскому». Здесь же для всех желающих будут работать интерактивные площадки с конкурсами и викторинами.

Кроме того, планируется проведение нескольких мастер-классов и буккроссинга – гости праздника смогут свободно обменяться книгами.

Фото http://spravkawww.moscow