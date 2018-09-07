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В Саратовской области продлен режим ограничения пребывания в лесах

Новости
В Саратовской области продлен режим ограничения пребывания в лесах


В связи с высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасностью на территории лесного фонда он продлен до 26 сентября включительно.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, на период действия режима запрещается проезд транспортных средств в лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда (кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов). Также не разрешается разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения.

Минприроды призывает жителей и гостей Саратовской области соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам территориях, а также воздержаться от посещения лесов на указанный период.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00», или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».

Фото https://s.8692.ru