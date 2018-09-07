14 сентября на Театральной площади состоится концертная программа под названием «Классика в городе»
В сентябре город Саратов отмечает 428-ю годовщину со дня основания.
14 сентября на Театральной площади состоится концертная программа под названием «Классика в городе», в рамках которой Саратовский академический театр оперы и балета представит театрализованный концерт «В стиле ретро» на музыку Исаака Дунаевского. В театрализованный концерт «В стиле ретро» вошли «золотые шлягеры» композитора – песни из кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»,«Кубанские казаки», «Дети капитана Гранта», популярные лирические песни («Школьный вальс», «Не забывай», «Ой, цветет калина»), песни военных лет. В концерте примут участие солисты оперы, балета, хор и симфонический оркестр театра. Дирижер - Аркадий Шур.
Начало в 19.00