7 сентября 2018 19:04 ПЯТНИЦА
Новости
16:41 | 07 сентября
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15:30 | 07 сентября
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13:00 | 07 сентября
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12:08 | 07 сентября
14 сентября на Театральной площади состоится концертная программа под названием «Классика в городе»
11:20 | 07 сентября
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10:07 | 07 сентября
17-летнию жительницу Самойловского района будут судить за кражу с незаконным проникновением в жилище
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Состоится второй этнографический фестиваль «Волга-река народов Саратовского края»
18:00 | 06 сентября
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17:09 | 06 сентября
В Липках пройдет вечер в память о Расуле Гамзатове
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14 сентября на Театральной площади состоится концертная программа под названием «Классика в городе»

Новости


В сентябре город Саратов отмечает 428-ю годовщину со дня основания.

14 сентября на Театральной площади состоится концертная программа под названием «Классика в городе», в рамках которой Саратовский академический театр оперы и балета представит театрализованный концерт «В стиле ретро» на музыку Исаака Дунаевского. В театрализованный концерт «В стиле ретро» вошли «золотые шлягеры» композитора – песни из кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»,«Кубанские казаки», «Дети капитана Гранта», популярные лирические песни («Школьный вальс», «Не забывай», «Ой, цветет калина»), песни военных лет. В концерте примут участие солисты оперы, балета, хор и симфонический оркестр театра. Дирижер - Аркадий Шур.

Начало в 19.00