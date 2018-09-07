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17-летнию жительницу Самойловского района будут судить за кражу с незаконным проникновением в жилище

Новости / ЧП
17-летнию жительницу Самойловского района будут судить за кражу с незаконным проникновением в жилище


По данным следствия, несовершеннолетняя украла имущество из комнаты своих знакомых в общежитии.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в мае текущего года 17-летняя студентка, проживающая в общежитии одного из профессиональных образовательных учреждений Балашова, совершила кражу имущества из комнаты своих знакомых. Ею были похищены косметика, одежда, бижутерия и денежные средства на общую сумму более 4500 рублей. Владелицы похищенного имущества сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). В ходе следствия вину в совершенном противоправном деянии девушка признала полностью и возместила потерпевшим причиненный имущественный вред.

- В настоящее время следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления.

Фото https://www.sb.by