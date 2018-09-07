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Состоится второй этнографический фестиваль «Волга-река народов Саратовского края»

Новости
Состоится второй этнографический фестиваль «Волга-река народов Саратовского края»

14 сентября 2018 года с 14.00 до 22.00 в рамках празднования Дня Города на Набережной Космонавтов (около Ротонды) состоится второй этнофестиваль «Волга-река народов Саратовского края». Организатор - министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

В этот день все желающие смогут посетить национальные подворья и ознакомиться с традициями и культурой разных народов, проживающих на саратовской земле. В 18.00 начнется концерт с участием лучших творческих коллективов Саратовской области.

С 14.00 гости праздника смогут принять участия в мастер-классах по следующим направлениям национальной культуры: «Национальный танец», «Роспись по дереву», «Плетение из натуральных материалов», «Национальные украшения». Также все желающие смогут принять участие в увлекательном квесте, направленном на повышение интереса к культуре различных народов, населяющих Саратовскую область.

Юных гостей организаторы фестиваля приглашают посетить с 14.00 тематическую площадку «Народная сказка», где будут проходить театрализованные представления.

С 14.00 до 20.00 будет организована выставка художественных работ, посвященных природе Саратовского края.