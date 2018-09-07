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Саратовские ветераны проедут по памятным местам Красноармейского района

Новости


8 сентября в рамках социального проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ» представители саратовских ветеранских организаций примут участие в бесплатной экскурсии в Красноармейский район Саратовской области.

Они посетят город Красноармейск, который был основан в 1765 году как колония немецких переселенцев под названием Бальцер. Там для ветеранов будут организованы экскурсии по центру города и в местный краеведческий музей.

Затем участники поездки отправятся в село Усть-Золиха, бывшую немецкую колонию Мессер. Построенная в поселении в 1912 году каменная лютеранская кирха Святого Антония является одним из наиболее ярких памятников немецкой архитектуры в правобережье Волги. После закрытия здание не было перестроено, благодаря чему, даже после обрушения крыши и купола, в своём первозданном виде дошло до наших дней. Рядом с церковью также сохранилось здание бывшего пастората, которое ныне занимает сельский дом культуры.

В селе Каменка, бывшей немецкой колонии Бер, ветераны увидят здание бывшей католической церкви. Построенное в 1907 году из красного кирпича в неоготическом стиле величественное здание до сих пор вызывает у туристов восхищение.

Завершится путешествие в селе Белогорское, в котором родился дважды Герой Советского Союза Н.М. Скоморохов. Здесь расположен музей истории села, который носит имя героя. Также недалеко от села находится легендарный Утес Степана Разина. Ветераны побывают у «Тюрьминского» оврага и полюбуются прекрасными волжскими видами, которые открываются с Утеса.