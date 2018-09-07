В Липках пройдет вечер в память о Расуле Гамзатове
8 сентября в 16.00 в читальном зале сада «Липки» состоится литературно-музыкальный вечер «Вся жизнь моя – в стихах моих».
Гостям расскажут о жизни одного из самых любимых и читаемых писателей Расула Гамзатова. Грани таланта которого ярки и разнообразны, творчество самобытное и подлинно национальное.
Поэт, и прозаик, переводчик и публицист Расул Гамзатов писал о любви к Родине, родной земле, женщине, дружбе между людьми. В его произведениях – предельная искренность, живость, народная ирония, лукавство, размышления философа-горца.
Поэзия Расула Гамзатова пленяет и очаровывает мощной энергией, своей светлой лиричностью и глубокой мудростью.
Многие его стихи стали известными песнями.
В программе вечера любители поэзии и почитатели творчества Расула Гамзатова в формате открытого микрофона смогут послушать и почитать произведения поэта, исполнит песни на его стихи.
К мероприятию будет оформлена книжно-информационная выставка.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.