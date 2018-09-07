Доклады о философских воззрениях Кузьмы Петрова-Водкина вызвали большой интерес у участников хвалынской конференции

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"Это восьмая по счету конференция, которая вот уже много лет традиционно проходит на родине Петрова-Водкина в Хвалынске и собирает искусствоведов, художников, историков, краеведов, реставраторов, музейных и архивных работников из разных городов России.В этом году свои доклады на конференции представили исследователи и горячие поклонники творчества нашего знаменитого земляка из Хвалынска, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Ставрополя, Пскова, Тюмени.Эту конференцию, как и все предыдущие, организует и проводит художественно-мемориальный музей К. С. Петрова-Водкина - филиал Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева при поддержке администрации Хвалынского муниципального района.Приветствуя гостей и участников конференции в зале местного Дворца культуры, глава Хвалынского района Алексей Решетников напомнил, что две юбилейные даты – 90 лет Хвалынскому району и 140 лет «гению места» Петрову-Водкину – легли в основу программы третьего всероссийского фестиваля «Хвалынские этюды Петрова-Водкина», который проходит в эти дни на хвалынской земле.О космической связи художника со своей малой родиной, о необходимости изучения его наследия, продолжении традиций говорили генеральный директор Радищевского музея Людмила Калинина и внучка Петрова-Водкина Зинаида Барзилович, приехавшая на конференцию из Санкт-Петербурга со своим супругом Александром Барзиловичем.Разнообразные, оригинальные, глубокие доклады, прозвучавшие на конференции, были объединены общей темой, сложность которой значительно подняла планку всего этого научного форума: «К. С. Петров-Водкин как интегральный символ в искусстве и социокультурных процессах. История, современность, перспективы».А самое главное - конференция была бы неполной, если бы не вышла за рамки деловой программы и ограничилась только докладами в стенах Дворца культуры. Живая хвалынская природа, меловые горы и просторы Волги, особая дымка в хвойном лесу, запах полыни, высокое небо, все цвета и краски Петрова-Водкина и, наконец, знаменитая сферическая перспектива, открытая им здесь, стали не просто иллюстрацией к серьезному научному событию, а самой его сутью, содержанием и душой.За два дня конференции ее участники побывали в доме-музее великого живописца - уютном красивом домике под старой ивой на центральной улице Хвалынска, в картинной галерее, где в дни фестиваля открылась выставка «Друзья», совершили прогулку на теплоходе по Волге, прошли лесной тропой хвалынского национального парка, поднялись на Попову гору, откуда до самого горизонта раскинулись виды, словно сошедшие во всей своей волшебной красоте с великих живописных полотен. Эти картины природы когда-то так поразили юного Кузьму, что потом он снова и снова возвращался памятью сюда и воссоздавал на своих полотнах эти холмы, простор, звенящий воздух, высокое небо.На старом кладбище Хвалынска гости конференции поклонились могиле матери Кузьмы Петрова-Водкина Анны Пантелеевны.Большой интерес у участников конференции вызвали и другие мероприятия, проходившие в Хвалынске в рамках фестиваля «Хвалынские этюды Петрова-Водкина». Все они так или иначе были связаны с именем великого земляка и представляли творчество художников разных поколений.Гости увидели выставку цифровых работ современного автора Алексея Андреева «Живописный символизм. Цифра», приняли участие в презентации новой книги «Живописный символизм. Услышать голос саратовской школы» художника, педагога, одного из основателей хвалынских пленэров Владимира Мошникова, познакомились с новыми работами молодых участников хвалынских пленэров и с выставкой графики «Петров-Водкин и все, все, все...», представленной Государственным центральным музеем современной истории России", - сообщает пресс-служба Радищевского музея.