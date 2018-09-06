Автомобильные эксперты журнала Car.ru протестировали шины Viatti Strada Asimmetrico
Шины Viatti типоразмера 215/50 R17 справились с тест-драйвом специализированного издания Car.ru. Автоэксперты онлайн-журнала устроили испытания для модели Viatti Strada Asimmetrico с индексом нагрузки/скорости 91V, а также для российско-японских YokohamaBluEarth AE50 c индексом 95W и корейским Roadstone N8000 с индексом 95W.
Для тест-драйва на подмосковном автодроме Мячково специалисты издания отобрали летние шины для динамичных нагрузок, предназначенные для эксплуатации на автомобилях гольф или среднего класса средних или высоких комплектаций с ассиметричным рисунком протектора.
Испытуемых оценивали по нескольким параметрам. Эксперты обращали внимание на вес, стоимость модели, шумоизоляцию, удобство шиномонтажа, поведение на сухой и мокрой трассе при скоростном передвижении и экстренном торможении. Образцы проходили испытания на крупнозернистом асфальте, преодолевали «змейку», «лосиный» тест (когда препятствие неожиданно появляется на пути) и так далее.
Шины Viatti Strada Asimmetrico с дорожным протектором европейского типа с широкими продольными рёбрами дополнены массивными плечевыми блоками переменной жёсткости с развитыми водоотводными канавками системы HydroSafe V. Модель успешно справилась с тест-драйвом и получила высокие оценки организаторов испытаний.
«Viatti Strada Asimmetrico практически ничем не уступают японской модели. Ощущения от экстренного замедления почти идентичны. Но по ценовому параметру Viatti Strada Asimmetrico выигрывают. Комплект Viatti обойдётся в 14 416 рублей, Yokohama – 19 440 рублей, а Roadstone – 17 268 рублей», – отметил автор тест-драйва.
Источник: https://car.ru/news/automobili/28753-nadezhno-i-po-karmanu-testiruem-shinyi-21550-r17-raznyih-proizvoditeley/