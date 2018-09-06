Автомобильные эксперты журнала Car.ru протестировали шины Viatti Strada Asimmetrico

просмотров: 44

Для тест-драйва на подмосковном автодроме Мячково специалисты издания отобрали летние шины для динамичных нагрузок, предназначенные для эксплуатации на автомобилях гольф или среднего класса средних или высоких комплектаций с ассиметричным рисунком протектора.Испытуемых оценивали по нескольким параметрам. Эксперты обращали внимание на вес, стоимость модели, шумоизоляцию, удобство шиномонтажа, поведение на сухой и мокрой трассе при скоростном передвижении и экстренном торможении. Образцы проходили испытания на крупнозернистом асфальте, преодолевали «змейку», «лосиный» тест (когда препятствие неожиданно появляется на пути) и так далее.Шины Viatti Strada Asimmetrico с дорожным протектором европейского типа с широкими продольными рёбрами дополнены массивными плечевыми блоками переменной жёсткости с развитыми водоотводными канавками системы HydroSafe V. Модель успешно справилась с тест-драйвом и получила высокие оценки организаторов испытаний.«Viatti Strada Asimmetrico практически ничем не уступают японской модели. Ощущения от экстренного замедления почти идентичны. Но по ценовому параметру Viatti Strada Asimmetrico выигрывают. Комплект Viatti обойдётся в 14 416 рублей, Yokohama – 19 440 рублей, а Roadstone – 17 268 рублей», – отметил автор тест-драйва.Источник: https://car.ru/news/automobili/28753-nadezhno-i-po-karmanu-testiruem-shinyi-21550-r17-raznyih-proizvoditeley/