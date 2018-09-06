Очередную рекламную кампанию на федеральных ТВ-каналах запускает Joom

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Сегодня Joom позиционируется как современное и модное место для покупок, рассказал директор по маркетингу компании Максим Михайлов. Несмотря на крайне агрессивную конкурентную среду, ежедневная аудитория приложения интернет-магазина составляет примерно 3,3 млн посетителей, а по всему миру приложение Joom уже скачали более 70 млн пользователей. Для покупателей в маркетплейсе открыт доступ к миллиону наименований товаров, ведется постоянное расширение ассортимента. Что касается цены, то разница по сравнению с офлайном может быть многократной.По словам Максима Михайлова, Joom стремится реализовать амбициозную и интересную задачу – противостоять покупкам как в интернет-магазинах конкурентов, так и в офлайне. Ранее предпринятые рекламные флайты показали, что рентабельность вложений в ТВ-рекламу очень высока, о чем свидетельствует мощный поток скачиваний приложения Joom.Создано два видеоролика, главными героями которых стали султан и королева. Они совершают чрезмерные траты в магазинах, а их спутницы постепенно помогают понять, что на Joom (https://youtu.be/43iMW0YeFBM) можно приобрести те же самые товары, но значительно дешевле.