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Саратовская делегация принимает участие в выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет»

Новости
Саратовская делегация принимает участие в выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет»


Всероссийский форум проходит в Челябинске с 5 по 7 сентября и организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Саратовские делегаты, в числе которых представители министерства социального развития области и руководители детских социозащитных учреждений, поделятся с коллегами опытом реализации интересных социальных проектов по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Также они расскажут об оказании комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра, помощи несовершеннолетним с асоциальным поведением с использованием практики наставничества и других.

Специалисты социозащитных учреждений области планируют продемонстрировать на форуме сформированную в нашем регионе систему ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, рассказать о технологиях комплексной психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, технологиях творческой реабилитации патронажных семей (театральные студии, «семейные творческие мастерские», «семейные игротеки»), провести различные мастер-классы. Об этом сообщает министерство социального развития области