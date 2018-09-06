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В помещении букмекерской конторы незаконно проводили азартные игры

Новости / ЧП
В помещении букмекерской конторы незаконно проводили азартные игры


Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 7 августа в помещении букмекерской конторы на улице Большая Горная
неустановленные лица незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет».

Деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области. Оперативниками изъяты 23 системных блока, именные карты игроков, денежные средства в сумме свыше 50 тысяч рублей.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Следователями устанавливается размер имущественного вреда, причиненного незаконной организацией азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://www.giport.ru