В помещении букмекерской конторы незаконно проводили азартные игры
Возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 7 августа в помещении букмекерской конторы на улице Большая Горная
неустановленные лица незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет».
Деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области. Оперативниками изъяты 23 системных блока, именные карты игроков, денежные средства в сумме свыше 50 тысяч рублей.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Следователями устанавливается размер имущественного вреда, причиненного незаконной организацией азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается.
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