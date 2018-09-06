Корпоративным порталом клиники БИЭМ стала BPM-система ELMA
Внедрение в российском отделении клиники системы управления бизнес-процессами приветствовал Константин Ронкин, президент БИЭМ (Бостонского Института Эстетической Медицины). В рейтинге известного отраслевого издания StartSmile в прошлом году БИЭМ поднялась на третью строчку. В клинике, где комфорту клиентов уделяется повышенное внимание, BPM-система ELMA (https://www.elma-bpm.ru/product/bpm/) позволит повысить уровень клиентского сервиса.
Систему управления бизнес-процессами в клинике начали внедрять в наиболее значимых сервисных направлениях – HR, бухгалтерии и логистике. Был применен метод гибкой разработки (agile). Обязанности менеджера (product owner) и бизнес-аналитика были возложены на вице-президента БИЭМ Алену Ольховикову, которая также следила за составлением схемы процессов и организовывала сбор обратной связи от сотрудников.
Уже стали известны предварительные итоги введения в БИЭМ процессного управления: создана ясная картина деятельности всей клиники, автоматизированы процессы оплаты счетов для филиалов клиники в РФ и повторяющиеся задачи HR-отдела, отрегулировано взаимодействие с лабораторией, на ряд операций сокращены ресурсные и временные затраты.