В Саратове пройдет велопарад "Открытый город"

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По информации организаторов, в этот раз любители велоспорта начнут движение от 3-й Дачной (ДК Россия). Старт намечен на 10.00, предварительный сбор участников и построение для старта начнется с 09.00.Преодолевая центральные улицы города Саратова, участники торжественно финишируют на Театральной площади. Общий километраж маршрута составит 16 километров. На финише участников велопарада, а также зрителей мероприятия будет ожидать культурно-массовая программа с развлечениями и фуд-кортом.- «Открытый город» является не первым велопарадом, который когда-либо проходил в нашем городе, но он будет отличаться от остальных красочностью, длинной маршрута и, конечно же, тем, что приурочен к массовому празднованию Дня города, - рассказали организаторы. - Принять участие в велопараде может любой желающий. Для этого необходимо прибыть на стартовую площадку к 9.00, иметь при себе велосипед и хорошее настроение.