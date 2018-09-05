5 сентября 2018 00:10 СРЕДА
Новости
18:00 | 05 сентября
В Саратове пройдет велопарад "Открытый город"
16:57 | 05 сентября
Культурный центр имени П.А. Столыпина приглашает саратовцев на «Фестиваль уличных маршрутов»
16:07 | 05 сентября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" открыли сезон победой
15:19 | 05 сентября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
14:30 | 05 сентября
В минувшие сутки в регионе произошло девять пожаров
13:59 | 05 сентября
OFD.ru: мы провели ребрендинг
13:00 | 05 сентября
В городских библиотеках прошли мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
12:00 | 05 сентября
Воронежский "Театр равных" покажет в Старом ТЮЗе спектакль "Денискины рассказы"
11:11 | 05 сентября
Космонавты устранили повреждение на МКС: причем тут асбест?
09:49 | 05 сентября
Обучающий сервис Lim English: все больше людей возраста 50+ изучают иностранный язык
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове пройдет велопарад "Открытый город"

Новости
В Саратове пройдет велопарад "Открытый город"

Он состоится 15 сентября в рамках празднования Дня города.

По информации организаторов, в этот раз любители велоспорта начнут движение от 3-й Дачной (ДК Россия). Старт намечен на 10.00, предварительный сбор участников и построение для старта начнется с 09.00.

Преодолевая центральные улицы города Саратова, участники торжественно финишируют на Театральной площади. Общий километраж маршрута составит 16 километров. На финише участников велопарада, а также зрителей мероприятия будет ожидать культурно-массовая программа с развлечениями и фуд-кортом.

- «Открытый город» является не первым велопарадом, который когда-либо проходил в нашем городе, но он будет отличаться от остальных красочностью, длинной маршрута и, конечно же, тем, что приурочен к массовому празднованию Дня города, - рассказали организаторы. - Принять участие в велопараде может любой желающий. Для этого необходимо прибыть на стартовую площадку к 9.00, иметь при себе велосипед и хорошее настроение.