Гандболисты "СГАУ-Саратов" открыли сезон победой

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По информации пресс-службы саратовского гандбольного клуба, начало первого тайма прошло в равной борьбе, команды обменивались результативными атаками. Такое положение сохранялось до середины первого тайма, когда саратовцам удалось оторваться от соперника на два мяча. Однако волгоградцы смогли не только сравнять счет, но и перед сигналом на перерыв выйти вперед. Первый 30 минут завершились со счетом 19:20.Начало второго отрезка хозяева провели ударно, забросив шесть мячей против двух соперника, тем самым создав задел в три мяча. К середине тайма отрыв в пользу гандболистов "СГАУ-Саратов" достиг пяти мячей. Но ближе к финалу сразу два саратовских игрока заработали удаления, чем не преминули воспользоваться волгоградцы. В какой-то момент они заставили поволноваться болельщиков "аграриев", сократив отставание до минимума. Но на последних минутах наши гандболисты восстановили преимущество в три мяча. Гости предприняли еще одну попытку отыграться, но времени на это у них не хватило. Матч завершился со счетом 37:36.Самым результативным игроком в составе "СГАУ-Саратов" стал Артем Пономарев, одиннадцать раз поразивший ворота соперников, причем девять голов он забил в первом тайме.Следующий матч наша команда проведет снова в Саратове 10 сентября. Соперником станет астраханское "Динамо".Фото пресс-службы "СГАУ-Саратов"