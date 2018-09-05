5 сентября 2018 00:10 СРЕДА
Новости
18:00 | 05 сентября
В Саратове пройдет велопарад "Открытый город"
16:57 | 05 сентября
Культурный центр имени П.А. Столыпина приглашает саратовцев на «Фестиваль уличных маршрутов»
16:07 | 05 сентября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" открыли сезон победой
15:19 | 05 сентября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
14:30 | 05 сентября
В минувшие сутки в регионе произошло девять пожаров
13:59 | 05 сентября
OFD.ru: мы провели ребрендинг
13:00 | 05 сентября
В городских библиотеках прошли мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
12:00 | 05 сентября
Воронежский "Театр равных" покажет в Старом ТЮЗе спектакль "Денискины рассказы"
11:11 | 05 сентября
Космонавты устранили повреждение на МКС: причем тут асбест?
09:49 | 05 сентября
Обучающий сервис Lim English: все больше людей возраста 50+ изучают иностранный язык
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Гандболисты "СГАУ-Саратов" открыли сезон победой

Новости / Спорт
Гандболисты "СГАУ-Саратов" открыли сезон победой


В первом матче, который прошел вчера вечером в ФОКе "Юбилейный", наша команда встречалась с волгоградским "Каустиком".

По информации пресс-службы саратовского гандбольного клуба, начало первого тайма прошло в равной борьбе, команды обменивались результативными атаками. Такое положение сохранялось до середины первого тайма, когда саратовцам удалось оторваться от соперника на два мяча. Однако волгоградцы смогли не только сравнять счет, но и перед сигналом на перерыв выйти вперед. Первый 30 минут завершились со счетом 19:20.

Начало второго отрезка хозяева провели ударно, забросив шесть мячей против двух соперника, тем самым создав задел в три мяча. К середине тайма отрыв в пользу гандболистов "СГАУ-Саратов" достиг пяти мячей. Но ближе к финалу сразу два саратовских игрока заработали удаления, чем не преминули воспользоваться волгоградцы. В какой-то момент они заставили поволноваться болельщиков "аграриев", сократив отставание до минимума. Но на последних минутах наши гандболисты восстановили преимущество в три мяча. Гости предприняли еще одну попытку отыграться, но времени на это у них не хватило. Матч завершился со счетом 37:36.

Самым результативным игроком в составе "СГАУ-Саратов" стал Артем Пономарев, одиннадцать раз поразивший ворота соперников, причем девять голов он забил в первом тайме.

Следующий матч наша команда проведет снова в Саратове 10 сентября. Соперником станет астраханское "Динамо".

Фото пресс-службы "СГАУ-Саратов"