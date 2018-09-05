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OFD.ru: мы провели ребрендинг
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OFD.ru: мы провели ребрендинг

Новости
OFD.ru: мы провели ребрендинг


Как написала пресс-служба одного из ведущих российских операторов фискальных данных OFD.ru, он успешно воплощает в жизнь этапы своей программы ребрендинга. Эта программа рассчитана до конца текущего года. Для начала компания поменяла символику в своих внутренних коммуникациях и рекламно-маркетинговых материалах. После этого изменениям подвергся дизайн официального сайта OFD.RU и представительств оператора в соцсетях. Что касается последнего этапа ребрендинга, то он предусматривает обновление интерфейсов личного кабинета клиента и партнера.

Под эгидой программы своего ребрендинга OFD.ru завершил работу над новой концепцией бренда и айдентикой компании. Уточняется, что изменения затронули позиционирование оператора на рынке, цветовое решение, графическое оформление логотипа и визуального стиля.

В комментарии к новости директор OFD.ru Антон Румянцев рассказал о том, что, согласно данным анализа рынка, чаще всего операторы фискальных данных выбирают для визуального стиля синий и зеленый цвета. Тем самым, они теряют свою идентичность, делая себя фактически не отличимыми для клиента. Вот почему оператор фискальных данных OFD.ru остановился на красном, белом и черном цветах. По словам господина Румянцева, первый символизирует лидерство на рынке, энергию, инновационность и любовь к клиенту, второй — чистоту, простоту и честность всех процессов, которые гарантирует бизнесу OFD.ru, а третий является привычным для делового сообщества.