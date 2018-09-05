Культурный центр имени П.А. Столыпина приглашает саратовцев на «Фестиваль уличных маршрутов»

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За два дня саратовцев и гостей города ждут сразу 14 экскурсий. Организатором фестиваля выступает МУК «Культурный центр им. П.А. Столыпина», экскурсии будут проводить сотрудники центра, представители открытого сообщества активных творческих людей, объединенных идеей развития культуры в Саратовском регионе «Творческая молодежь», а также специалисты МУК «Музей-усадьба им. Н.Г. Чернышевского».В субботу и в воскресенье фестиваль начинается в 11.00 с прогулки по улице Вольской, после чего каждый час будет стартовать новая экскурсия. Каждый сможет выбрать для себя то, что ему наиболее интересно — либо традиционные и полюбившиеся маршруты, либо совершенно новые, презентация которых состоится в рамках фестиваля.Расписание экскурсий:15 сентября, суббота11.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской) — «Улица Волгская» (по улице Вольской от Бахметьевской до Московской) — экскурсовод Айдын Гусейнов;12.00 — место встречи Дом-музей Павла Кузнецова (Октябрьская, 56) — «История Октябрьской улицы» (Ул. Октябрьская – ул. Московская – ул. Волжская – пл. Федина) — экскурсовод Глеб Комлев;13.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Загадки проспекта Кирова» (Пл. Чернышевского – проспект Кирова – пл. Кирова) — экскурсовод Ольга Сечень;14.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Вглядываясь в лица улицы» (Пл. Чернышевского – парк Липки – ул. Некрасова – пл. Пыпина) — экскурсовод Елена Ризаева;15.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской) — «Улица Волгская» (по улице Вольской от Бахметьевской до Московской) — экскурсовод Айдын Гусейнов;;16.00 — место встречи Пл. им. Столыпина — «Саратов на перекрестке эпох» (Пл. Столыпина - ул. Первомайская – ул. Соборная – ул. Московская – ул. Радищева) — экскурсовод Дмитрий Кузнецов;17.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Вглядываясь в лица улицы» (Пл. Чернышевского – парк Липки – ул. Некрасова – пл. Пыпина) — экскурсовод Елена Ризаева.16 сентября, воскресенье11.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской) — «Улица Волгская» (по улице Вольской от Бахметьевской до Московской) — экскурсовод Айдын Гусейнов;12.00 — место встречи Дом-музей Павла Кузнецова (Октябрьская, 56) — «История Октябрьской улицы» (Ул. Октябрьская – ул. Московская – ул. Волжская – пл. Федина) — экскурсовод Глеб Комлев;13.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Загадки проспекта Кирова» (Пл. Чернышевского – проспект Кирова – пл. Кирова) — экскурсовод Ольга Сечень;14.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Прогулки с Чернышевским» (Пл. Чернышевского – ул. Некрасова – ул. Чернышевского) — экскурсовод Ирина Семенова;15.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской) — «Улица Волгская» (по улице Вольской от Бахметьевской до Московской) — экскурсовод Айдын Гусейнов;16.00 — место встречи Пл. им. Столыпина — «Саратов на перекрестке эпох» (Пл. Столыпина - ул. Первомайская – ул. Соборная – ул. Московская – ул. Радищева) — экскурсовод Дмитрий Кузнецов;17.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Прогулки с Чернышевским» (Пл. Чернышевского – ул. Некрасова – ул. Чернышевского) — экскурсовод Ирина Семенова.