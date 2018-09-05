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Культурный центр имени П.А. Столыпина приглашает саратовцев на «Фестиваль уличных маршрутов»

Новости
Культурный центр имени П.А. Столыпина приглашает саратовцев на «Фестиваль уличных маршрутов»

15 и 16 сентября, в рамках празднования 428-й годовщины со дня основания города, в Саратове состоится «Фестиваль уличных маршрутов».

За два дня саратовцев и гостей города ждут сразу 14 экскурсий. Организатором фестиваля выступает МУК «Культурный центр им. П.А. Столыпина», экскурсии будут проводить сотрудники центра, представители открытого сообщества активных творческих людей, объединенных идеей развития культуры в Саратовском регионе «Творческая молодежь», а также специалисты МУК «Музей-усадьба им. Н.Г. Чернышевского».

В субботу и в воскресенье фестиваль начинается в 11.00 с прогулки по улице Вольской, после чего каждый час будет стартовать новая экскурсия. Каждый сможет выбрать для себя то, что ему наиболее интересно — либо традиционные и полюбившиеся маршруты, либо совершенно новые, презентация которых состоится в рамках фестиваля.

Расписание экскурсий:

15 сентября, суббота

11.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской) — «Улица Волгская» (по улице Вольской от Бахметьевской до Московской) — экскурсовод Айдын Гусейнов;

12.00 — место встречи Дом-музей Павла Кузнецова (Октябрьская, 56) — «История Октябрьской улицы» (Ул. Октябрьская – ул. Московская – ул. Волжская – пл. Федина) — экскурсовод Глеб Комлев;

13.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Загадки проспекта Кирова» (Пл. Чернышевского – проспект Кирова – пл. Кирова) — экскурсовод Ольга Сечень;

14.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Вглядываясь в лица улицы» (Пл. Чернышевского – парк Липки – ул. Некрасова – пл. Пыпина) — экскурсовод Елена Ризаева;

15.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской) — «Улица Волгская» (по улице Вольской от Бахметьевской до Московской) — экскурсовод Айдын Гусейнов;;

16.00 — место встречи Пл. им. Столыпина — «Саратов на перекрестке эпох» (Пл. Столыпина - ул. Первомайская – ул. Соборная – ул. Московская – ул. Радищева) — экскурсовод Дмитрий Кузнецов;

17.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Вглядываясь в лица улицы» (Пл. Чернышевского – парк Липки – ул. Некрасова – пл. Пыпина) — экскурсовод Елена Ризаева.

16 сентября, воскресенье

11.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской) — «Улица Волгская» (по улице Вольской от Бахметьевской до Московской) — экскурсовод Айдын Гусейнов;

12.00 — место встречи Дом-музей Павла Кузнецова (Октябрьская, 56) — «История Октябрьской улицы» (Ул. Октябрьская – ул. Московская – ул. Волжская – пл. Федина) — экскурсовод Глеб Комлев;

13.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Загадки проспекта Кирова» (Пл. Чернышевского – проспект Кирова – пл. Кирова) — экскурсовод Ольга Сечень;

14.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Прогулки с Чернышевским» (Пл. Чернышевского – ул. Некрасова – ул. Чернышевского) — экскурсовод Ирина Семенова;

15.00 — место встречи Флигель Борисова-Мусатова (Вольская, 33, угол Бахметьевской) — «Улица Волгская» (по улице Вольской от Бахметьевской до Московской) — экскурсовод Айдын Гусейнов;

16.00 — место встречи Пл. им. Столыпина — «Саратов на перекрестке эпох» (Пл. Столыпина - ул. Первомайская – ул. Соборная – ул. Московская – ул. Радищева) — экскурсовод Дмитрий Кузнецов;

17.00 — место встречи Пл. им. Чернышевского — «Прогулки с Чернышевским» (Пл. Чернышевского – ул. Некрасова – ул. Чернышевского) — экскурсовод Ирина Семенова.